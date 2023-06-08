在華日本活動延期或縮減規模　疑受G7峰會影響

日本傳媒周四（8日）報道，在中國的與日本相關活動近日相繼延期或縮減規模，似乎是當地政府向主辦方作出指示，可能與上月在日本廣島舉行的七國集團（G7）峰會提到台灣問題等導致中日關係冷卻有關。

報道指，遼寧大連市政府上月21至27日舉辦中日交流活動「賞槐會」，但在活動前夕決定縮小規模，市長等人以緊急籌備在大連舉行的國際足球賽事為由取消出席。作為大連友好城市的日本北九州市市長武內和久原本計劃出席並發表主題演講，但大連單方面取消行程，武內和久因此取消訪華。有日本企業認為，大連市政府突然取消行程是不禮貌，可能影響經濟交流，而足球賽等理由只是藉口，可能是受G7峰會影響。

另外，大連市政府下屬團體原定本月9至12日舉行「日本商品大連地區巡迴展」，活動現推遲至10月，向參加團體解釋是因為會場需施工。該活動自2015年起定期舉辦，今次是第7屆。在北京，日資大型企業原定本月10至11日舉行日本商品推廣活動，亦被以新冠疫情再次蔓延的風險為由延期，新日期尚未確定。