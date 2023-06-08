被指涉職場性騷擾　台灣影視中心董事長否認

台灣知韓文化協會執行長朱立熙周三（7日）深夜在Facebook發文，指控台灣電影及視聽文化中心董事長藍祖蔚為性騷擾慣犯。文化部次長王時思周四（8日）受訪時指，會用嚴肅、嚴謹、謹慎的方式，以及依性平法處理事件。同日，藍祖蔚透過律師發聲明，稱指控非事實。

朱立熙聲稱藍祖蔚是常態的性騷擾慣犯，在待過的職場都因為不名譽而黯然離職。藍祖蔚在某電視台任職時曾盜用他人電郵信箱，半夜給女記者和女主播發送意淫訊息。在某報社任職時，藍祖蔚也持續對女性進行語言和肢體性騷擾，包括被多人目擊要求女記者坐在腿上。朱立熙強調所寫都是事實，藍祖蔚如果認為被污衊，歡迎提告。

王時思周四出席活動時被問及藍祖蔚的職位會不會有異動，王時思指在所有藍祖蔚當時工作的單位調查有結果前，現階段不宜作其他處理。藍祖蔚訪過代表律師指，藍祖蔚過去歷任諸多職務，均因生涯規劃等因素而轉換跑道，否認盜用同事電郵發布騷擾文字。藍祖蔚與朱立熙共事多年，期間或有意見不合，不料對方竟作出不實指控，深感無奈和氣憤，呼籲各界勿再轉述朱立熙的不實指控。