侯友宜反對台獨及一國兩制　同意加強防禦力

國民黨台灣總統參選人、新北市長侯友宜周四（8日）晚與大學生對談，期間被問及兩岸立場。他指，不管甚麼樣的共識，都要完全建立在中華民國憲法跟兩岸人民關係之下，重申反對台獨及一國兩制。

侯友宜強調自己是「法律遵循者」，會信守對中華民國憲法的承諾，兩岸關係一定要建立在憲法基礎上，兩岸交流要和平、對等、尊嚴、友善向前走，這是不變的態度，這是台灣最大公約數。對於防務，他認為台灣要自我提升防禦能力，贊成全民國防，要建構「止戰於境外」，讓別人不敢攻進來，全面規劃兵力質與量，提出募兵制與精兵制，使軍事訓練符合實質需求，有效提升戰力。

台灣民眾黨主席兼總統參選人柯文哲日前接受日媒訪問時指，台灣人不想要有主權爭議的釣魚島，只是想在那裏捕魚，被批評是放棄主權。他周五（9日）再回應此事，指釣魚島有主權爭議，對漁民來說去那邊會被趕、被罰錢，甚至沒收漁具。他是想先解決老百姓每天遇到的問題，有爭議後面再處理，而釣魚島主權問題涉及日本和中國大陸，一時無法解決，難道漁民要等到主權解決才能去捕魚。