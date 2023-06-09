國企領導牽手小三案後續　紀委辦人力資源部相繼掛電話

中國石油集團工程旗下子公司寰球工程項目管理（北京）的董事、黨委書記、總經理胡繼勇，近日在四川成都出差時，與「小三」董思槿親密牽手逛街，被攝影師拍下上傳網絡。內媒周四（8日）曾致電涉事公司的黨委宣傳部了解後續情況，電話始終無法接聽；人力資源部工作人員則說了聲「抱歉」，便結束通話。該公司的紀委辦公室工作人員在聽明來由後，直接掛斷電話。

曾有知情網民發文稱，胡男的妻子和董女在同一部門工作，整個部門同事都在「食花生」。「桃色話題」背後，外界評論指，應注意這是關涉國企領導幹部紀律作風、涉及國企有無「任人唯親」、「任人唯色」等問題；而董女是否通過正規的渠道招聘入職等問題，亦是外界關注調查焦點之一。內媒周五（9日）報道稱，目前多方均對此事的處理進展三緘其口。

另有網民曝光董女的背景，指她是中國石油大學（北京）機械與儲運學院2018屆本科畢業生，2021年碩士畢業於同一大學的安全工程專業。有消息指，董女畢業論文的指導老師也姓董，並質疑她與其董姓導師是父女關係。惟大學於周四（8日）通報稱，經調查，董女與其在校研究生導師無任何親屬關係。另有消息指，董女曾在社交賬號曬出在北京SKP商場的積分兌換截圖，截圖顯示積分超240萬。據悉，商場大部分商品或店鋪消費是1元人民幣（約1.1港元）積1分。