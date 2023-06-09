內地11省會GDP逾萬億人民幣　廣州排第一

省會城市是中國城鎮化體系的重要一環，根據2022年省會城市經濟數據，去年內地國內生產總值（GDP）規模超越1萬億元人民幣（1.1萬億港元）的省會城市與前一年同為11個，其中廣東廣州和四川成都分佔第一和第二位，湖北武漢則超越浙江杭州升至第三。在省會城市首位度（經濟總量佔省比重）方面，有8個省會GDP佔比超過三分之一，均是中西部內陸城市。

內媒報道，除廣州、成都、武漢和杭州外，去年GDP逾萬億人民幣的省會城市順序為江蘇南京、湖南長沙、河南鄭州、福建福州、山東濟南、安徽合肥和陝西西安，其中廣州和成都GDP均超過2萬億元（約2.2萬億港元）。武漢今年雖超越杭州，但僅領先113.43億元（約124.8億港元），兩市差距很小。杭州規劃委員會專家委員會副主任委員湯海孺分析，武漢是中部地區的中心城市，對整個中部地區的帶動作用很強，其第二產業發展十分突出。今年武漢和杭州分別提出GDP增長6.5%和5%的經濟目標，相信兩市全年GDP有望突破2萬億元大關。

去年有9個省會的經濟總量佔全省超過30%，較前一年少一個，據指是部分省會城市去年受新冠疫情影響較大，經濟增速明顯低於全省的增速。數據顯示8個省會的經濟總量佔全省超過三分之一，分別是吉林長春、寧夏銀川、青海西寧、四川成都、湖北武漢、西藏拉薩、陝西西安和黑龍江哈爾濱。