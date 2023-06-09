體重超10%　海南航空女空中服務員須停飛

內媒周四（8日）報道，海南航空周日（4日）發通知，倘若旗下女性空中服務員體重超出標準值10%，則會強制要求她們立即停飛減重。內地律師郭剛表示，有關條例缺乏法律依據，限制勞動者的體重，甚至要停止工作，絕對是違法行為。

內媒引述海南航空客艙部文件《關於專業化形象的篩查和管控提示》，文件稱「專業化形象是重要的直觀的職業形象，我們作為窗口單位，應是一道靚麗的名片」，並列出公式為「身高（cm）-110=標準體重（kg）」。公司會對超重5%以下的員工進行每月體重監控，監控期滿後須接受覆核，並完成現場稱重及3人面試小組評議。

對於超重5%、未超過10%的女乘務員，則需要接受30天自我減重，並以周為單位進行監控。公司將在每周結束時對乘務員進行現場稱重及三人面試小組評議。倘若體重上漲並突破10%上限，則須立即停飛，乘務員所在的乘務中隊將協助組員制定減重計劃，督促減重效果。郭剛指，如果海航依據該內部規定對於相關女性乘務員停飛繼而產生勞動爭議，案件一旦進入司法流程，航空公司依據涉嫌違法的規章制度作出對員工的處分，很難獲得仲裁委以及法院的支持。