理髮店維持平價34年　揚州夫婦贏得口碑

內媒周四（8日）報道，江蘇省揚州市江都區一對夫婦，34年來打理一間理髮店。因為價格低廉，理髮店受當地居民熱捧，甚至被迫「加價」。夫婦指，做生意和做事一樣，需要細水長流。二人的正能量獲多個官方部門頒發獎牌，表揚善舉。

五旬女子劉菊因祖傳一手理髮手藝，上世紀80年代末在上海浦東開理髮店，起早貪黑與從事運輸的丈夫周祥國打拼。詎料母親病危，徹底改變周祥國夫婦在上海落戶的規劃，只得關了理髮店及低價賣掉貨車，返回家鄉照顧母親和孩子。雖然失去很多，但兩人並不後悔，「盡孝不能等，錢以後還能掙」。

1989年6月，夫妻倆決定利用自家門店重操舊業開理髮店。因不用房租、周祥國是下崗職工可以減免稅費，於是定下2元（人民幣，下同，約2.2港元）的親民剪髮價格。相關價格一直維持23年，贏得街坊一致口碑。然而2012年的一場大火，理髮店受波及燒毀，夫妻又花了不少錢維修，最後無奈接受街坊建議加價。

理髮店隨後加價1元（約1.1港元），後來又因多次裝修，加到目前的5元（約5.5港元）。雖然加價，卻得到顧客諒解，表示「5元的價格在江都還是最便宜的」。周祥國說，成本低是經營的前提，只有用多服務來增加積累、彌補利潤，「人就要辛苦一點，耗去的精力和體力比較多」。