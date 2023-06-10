看護疏忽照顧病人致死　判賠740萬新台幣

台媒周五（9日）報道，高雄一名陳姓女看護2020年受僱照護一名患有漸凍症的朱姓男子，卻在朱男使用拍痰機期間離開病房29分鐘，未有發覺其呼吸器脫落，導致朱男缺氧成植物人，最終死亡。陳女一審依過失致死罪遭判刑10個月，民事部分高雄地院判其應賠償740萬元（新台幣，約188萬港元）。

陳女是持有專業資格的看護，受僱輪班單獨照顧死者。2020年4月26日下午3時半，陳女使用拍痰機為朱男進行拍痰訓練，期間由於痰液累積可能需要抽痰，護理師不能離開，但陳女卻屢次離開房間拿取灌食用的果汁，未有聽到朱男呼吸器脫落發出的警示聲。陳女29分鐘後才回到房間，發現警示聲大響才慌忙報警並通知朱男的家人。朱男其後經急救仍變成植物人，其後於一年多後離世。

刑事方面，高雄法院依過失致死罪判陳女10個月徒刑，目前正在上訴二審中。民事求償方面，朱男的家屬對陳女提出民事求償，法官認為其違反「善良管理人」的注意義務，明顯有過失，判陳女應賠償包含其家屬的費用、醫療喪葬費用等共740萬餘元，可上訴。