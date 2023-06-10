里昂國際旗幟節拒台協會參加　疑因大陸施壓

第18屆法國里昂國際旗幟節將於9月舉行，在當地推廣台灣文化的里昂台客文化協會早前申請參與巡遊被拒，疑與大陸施壓有關。

台媒周六（10日）報道，居於里昂的台灣人黃先生去年以里昂台客文化協會名義申請參加活動，並與主辦方多次聯絡，直到今年5月底獲電話通知，因大陸施壓申請被駁回。協會一名法籍成員對台媒稱，活動原本和政治無關，現在卻被政治化。他又指出，台灣人參加巡遊不是為了政治目的，只是想和其他社群一樣參與其中。協會試圖聯絡法國媒體公開此事，想知道法國民眾和里昂市政府對事件的看法。

協會會長楊佩瑜表示，得知申請被拒感到非常驚訝。協會已特別為活動製作了旗幟，很多台灣人都期待參加，即使「只要求主辦單位准許擺攤介紹台灣文化、美食，但也石沉大海」。國際旗幟節由里昂市節慶委員會舉辦，旨在慶祝不同國家、地區的不同文化特色，活動包括盛裝巡遊、舞蹈和演唱，參與者身穿傳統服飾，揮舞代表自身的旗幟。從中國大陸駐里昂總領事館去年在社交網發文顯示，中國遊行隊伍聲勢頗大，應為官方動員。