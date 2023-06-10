針對解放軍機場　台軍萬劍彈合計產量逾200枚

台海局勢緊張之際，台灣各款自製導彈正積極生產。台媒周六（10日）引述軍方人士指，萬劍機場聯合遙攻武器（萬劍彈）的量產作業將在明年達到高峰後結束，連同前期生產數量在內，總數超過200枚，能對解放軍機場及軍隊集結區域產生大範圍殺傷力，並具有源頭打擊能力。

根據台灣立法院通過的海空戰力提升計劃及特別預算案，萬劍彈系統經費達125億元（新台幣‧下同，約32億港元），量產期為2022至2024年度。同時，預算案提出興建3座彈藥庫存放萬劍彈。目前萬劍彈由經國號戰機掛載，駐地為台中清泉崗基地及台南基地，預計彈藥庫將在兩處基地內興建。台灣國防部向立法院提供的資料顯示，萬劍彈年產量為50枚，即3個年度可生產150枚。連同過去以年度預算生產的同型導彈，總數將超過200枚。

有指中科院正在研發增程型萬劍彈，射程由200公里增至400公里。對於增程型萬劍彈是否已接受作戰測試，並納入特別預算中小批量生產，台灣軍方不置可否。萬劍彈為台灣中科院自主研發的空對地視距外彈藥，兼具集束炸彈及巡航導彈特性，主要破壞敵方機場或據點。