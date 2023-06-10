啟動防汛四級應急響應　國家防總助廣西福建救災

華南地區近期持續降雨，局部地方有極端強降雨。應急管理部周六（10日）公布，根據當前防汛形勢和《國家防汛抗旱應急預案》有關規定，國家防總周五（9日）晚上8時啟動防汛四級應急響應，並派出專家組、工作組分赴廣西、福建，協助指導地方開展防汛搶險救災。

氣象部門預測，周五（9日）夜間至下周日（11日），華南、雲南等地部分地區有中到大雨，局部地區有暴雨或大暴雨。廣西北海市合浦縣白沙鎮白沙河堤於周五早上10時許出現險情，致使周邊村莊受災，暫無人員傷亡。應急管理部部長王祥喜接報後立即作出部署，同日下午按照王祥喜安排，國家防總辦公室、應急管理部組織會商調度，應急管理部副部長、水利部副部長王道席，值班部領導閔宜仁與廣西應急管理廳和受災市縣視像連線，調度指導做好防汛救災工作。

會商要求，受災地區要堅持人民至上、生命至上，加強氣象水文分析研判，突出抓好人員轉移安置工作，做到應轉盡轉、應轉早轉，重點關注孤寡老人、留守兒童等弱勢群體，同時要確保救援人員和基層幹部自身安全。要加強夜間巡查防守，及時排查堤防險情和隱患，特別要做好夜間強降雨防範應對工作。要加強安置場所管理，確保衛生達標，轉移人員有飯吃、有衣穿、有乾淨水喝、有地方住、有病及時得到治療。要加強轉移人員管理，避免私自返回造成人員傷亡。要統籌做好災情評估和災後救助工作。