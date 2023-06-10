內地擬加強監管近距離訊息共享　用戶需實名登記

中國網信辦日前發布《近距離自組網訊息服務管理規定》徵求意見稿，內容針對可在毋須聯網情況下向附近的多個設備即時發送文件、圖像和其他數據的無線技術進行管控。有美媒報道，上述規定顯然是針對美國蘋果公司AirDrop功能而來。

上述意見稿指出，若近距離自組網資訊服務提供者上線具有輿論屬性或社會動員能力的新技術、新應用、新功能，應當按照規定開展安全評估。同時，民眾使用文件共享服務，也必須向服務供應商註冊詳細身份資訊（即實名制）。此外，近距離自組網資訊服務提供商必須保存訊息紀錄，如發現任何違法或不良資訊需向網信等有關主管部門報告。報道認為，從最近公布的一系列法律法規聚焦個人數據保護、網絡安全、反間諜和能源等問題，所稱謂違法或不良資訊應以上述問題為主。

報道稱，近年中國政府不斷收縮通訊技術規定，加密資訊類應用尤其不受歡迎。而對於可以越過控管的AirDrop，更是中國國安整治行動下必須控管的新技術。報道引述上海大邦律師事務所資深合夥人游雲庭表示，根據上述規定，若政府以安全為由提出要求，營運商可能必須交出使用這些服務發送資訊的用戶電話號碼、身份資訊或其他資訊。