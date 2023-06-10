公務員被揭出軌女同事　鎮政府稱會核實

內地近日有已婚國企高層與女同事當街拖手引發關注。四川宜賓市一名女網民周三（7日）在網上爆料，她在珙縣洛表鎮某單位工作的丈夫與女同事開房。爆料者又公開一段閉路電視影片，顯示丈夫與女同事在升降機內擁吻。鎮政府周四（8日）回覆稱，會核實事件。

爆料者公開的閉路電視影片拍攝時間為今年3月26日，畫面中一名身穿牛仔褸的男子與一名戴帽女子乘升降機從12樓到1樓。期間，女子輕撫男子的額頭，男子則俯身抱女子並親其面頰。在另一段影片中，則看見兩人牽手一同步進升降機。爆料者稱，丈夫最初沒有工作，自己都沒有嫌棄，省吃儉用默默鼓勵對方考公務員，最終成功考入珙縣洛表鎮某單位。如今對方出軌，與單位女同事開房被發現後，丈夫還覺得自己有理，認為現在體面了能賺到錢，覺得妻子配不上他。爆料者稱，丈夫指她沒有能力、不上進，要和她離婚。

涉事男子回覆稱，自己並未出軌，當時是在安慰同事，牽手只是為了拉她落樓吃飯。他又表示，正在找律師調解離婚，如果調解未果將提出訴訟。同日珙縣政府表示，事件已由紀委介入調查。