北海市歷來最嚴重持續暴雨　2,603人緊急疏散

廣西北海市區及周邊縣份周三（7日）至周六（10日）出現罕見持續強降雨天氣過程，全市累計雨量超過500毫米，是北海市有紀錄以來降雨量最嚴重的一次。目前，抗洪搶險救援工作仍在進行。

周五（9日）中午，北海市消防救援支隊指揮中心陸續接到合浦縣白沙鎮、山口鎮的報案求助電話，有民眾被洪水圍困，急需救援和疏散。支隊立即調派消防救援力量兵分多路趕赴受災地點開展救援。在合浦縣白沙河流域，由於連續降雨和上游開閘洩洪等多重因素疊加影響，導致洪水浸堤，造成共2,000多名群眾被困。消防救援人員抵達現場後反後進入受災區域，逐幢、逐戶搜索被困市民，並安排滯留民眾逐一疏散至安全區域。

此外，在山口鎮水東浪村，進村入口已經被洪水封堵，一些地方洪水已經淹到了2樓，很多老人和小孩被困在村內，包括有103歲老婦，也有懷孕8月孕婦。 北海消防立即組織7個水域救援小組分乘7艘舟進入災場，花6個多小時將成功疏散市民。截至周六上午5時，北海市消防救援支隊共出動消防車33輛、舟艇21艘、消防救援人員189人，累計疏散2,603人。