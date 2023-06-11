太陽花學運發言人指控性侵　前波蘭駐台外交官稱遭誹謗

台灣一名曾任太陽花學運發言人的女子上周六（10日）在社交網控訴，去年9月遭時任波蘭駐台辦事處副處長李波（Bartosz Ryś）在其家中兩度性侵。李波發文回應則指，經過台北地方檢察署、台灣高等檢察署的檢察官所作決定，認定相關指控不成立，指對方所言可能構成對他的誹謗。

涉事的賴姓女子在貼文中表示，事發時她花了20分鐘用英文解釋及拒絕李波，央求「我們可以繼續當朋友」，但對方仍用雙臂抱她，她喃喃自語幾次不要，就「沒有尖叫、沒有哭、沒有踢也沒有攻擊」。她形容「物理上，我的身體留了下來，但感覺得到靈魂抽離往上飄，停在右上角的天花板」，又斥對方「剝奪了我對這世界的信任，對公共事務的熱情」。她指，對方妻子事後抱孩子到辦公室兩度找她，要她不要訴諸媒體，不然毀掉孩子一生。

李波回應時否認賴女的指控，並稱對方在過程中向他要求250萬元新台幣（約64萬港元）的和解條件以交換其撤回指控，故他不能排除這是為了索取金錢而提出。他強調，自己並沒享有外交豁免權，在刑事程序中他跟一般台灣人適用相同的程序；又稱為了家庭和諧，希望大家暫時不要轉發相關言論。李波於2016年至去年擔任波蘭駐台辦事處副處長，期間代理處長職務，波蘭駐台辦事處暫未回應事件。