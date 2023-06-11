內地網約車市場飽和　41名司機同時搶1單

內地網約車數量持續增加，山東淄博有司機表示，近期市場飽和，競爭力愈來愈大，「5分鐘才出1個新訂單，41個司機同時搶」。湖南長沙、海南三亞等地的交通運輸局近日陸續發布通告，暫停受理網約車運輸證新增業務。

內媒上周六（10日）報道，淄博有從事網約車3年的全職司機表示，現在一天跑十幾個小時，流水不到300元人民幣（約333港元），大概30單左右。他每天都在路邊等待訂單，攝氏30多度天氣下，車內冷氣都不捨得開，「平台上隨便一看，周邊就有41輛空閒車輛，司機真的太飽和了」。網約車用戶規模從前年4.53億人下降至去年4.37億人，少了近1,600萬人，直接影響訂單量。有網約車司機表示，「單子少了，單價低了，錢愈來愈難賺」。

此前，四川遂寧、廣東東莞、珠海、浙江溫州、山東濟南等多個城市也相繼發布網約車飽和預警，提示當地網約車單車日均接單量已不足10單，提醒從業者謹慎「入場」。交通運輸部發布最新數據顯示，截至4月30日，全國各地發放的網約車駕駛員證已達540多萬本，網約車運輸證230多萬本，且4月份環比均在繼續增長。