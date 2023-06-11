三星堆遺址祭祀區　再有兩大型青銅器拼對成功

四川省文物考古研究院上周六（10日）表示，三星堆遺址祭祀區再有兩件跨坑拼對成功的大型青銅器，分別為銅獸馱跪坐人頂尊銅像及銅罍座倒立鳥足頂尊神像。兩件青銅神像均由相對獨立幾個部分二次鑄接而成，應為古蜀時代祭祀神像的藝術形象，同時展示出古蜀和中華文明。

銅獸馱跪坐人頂尊銅像約高1.6米，由前年3號「祭祀坑」出土的銅頂尊跪坐人像、1986年2號「祭祀坑」出土的銅尊口沿，以及去年8號「祭祀坑」出土的銅神獸3部分拼對而成。該組青銅器塑造了一個祭祀場景，跪在神獸背上的應為巫者，而站立神獸頭頂的銅人或象徵古蜀王者，巫者頭頂的銅尊具中原文化風格，尊內盛有祭品海貝、玉或酒。

銅罍座倒立鳥足頂尊神像約高2.5米，由1986年2號「祭祀坑」出土的銅鳥足人像、前年3號「祭祀坑」出土的爬龍銅器蓋，以及去年8號「祭祀坑」出土的銅頂尊撐罍曲身人像、銅持龍立人像和銅杖形器等合體而成，是一尊彰顯古蜀文化本色的複雜組合銅器，主要由銅容器、神像和人像等構成，尊體飾獸面紋和蕉葉紋，器形與紋飾都具有中原文化風格。研究院相關負責人表示，跨坑成功拼對文物，證明三星堆遺址祭祀區數座祭祀坑形成年代時期相近，對確定各坑的考古學年代及布局等研究具重大學術意義。