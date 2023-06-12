內地二手樓市亂象　商家以零首付吸客

內地二手樓市近日出現一種名為「負首付」的貸款，開發商「做高」合約價格，讓購房者從銀行獲得高於房屋首付的貸款，溢出款項用於其他用途。內媒上周六（10日）報道，重慶、深圳、廣州都有開發商或中介以此方法推銷房屋。

有業內人士透露，不少房產中介公司和貸款公司存在合作關係，他舉例曾有業主以520萬元（人民幣，下同，約571.8萬港元）售賣房屋，但中介將房子估價為570萬元（約626.8萬港元）匯報給銀行並獲全額貸款，貸款剩下的50萬元（約54.9萬港元）用於裝修等。另有「零首付」或「低首付」的貸款，開發商通過首付分期、歸還首付等方法減低首付壓力，吸引客戶買樓。

有業內人士表示，表面上「零首付」和「負首付」等購房套路減輕購房者的經濟壓力，但實際上因為涉嫌違規操作，背後不僅存在巨大的法律風險，購房者亦會因還款能力不足，導致斷貸或斷供，面臨財務風險。廣州房地產行業協會委員黃韜表示，內地多年前已明文規定禁止「零首付」和「負首付」，他認為這種貸款會製造幻覺，讓購房者高估自己償還能力。