幼稚園餵安眠藥案　侯友宜促查清來源

台灣新北市板橋區一間私立幼稚園日前傳出有老師餵學童食安眠藥，引發關注。新北市長侯友宜上周六（10日）受訪時表示，他已指示成立聯合的獨立窗口，一對一協助家長解決問題。市政府周日（11日）舉行記者會報告最新情況，指熱線開放至今接獲87通諮詢電話，當中有25名學童到台北醫院檢測尿液，身體狀況均無虞。

侯友宜上周六表示，他上周五（9日）與家長溝通後，了解家長最在意孩子就醫過程的追蹤，以及民、刑事法律的集體訴訟。另外，因涉事幼兒園被撤銷立案，孩童安置問題也是家長關心的問題。新北副市長劉和然同日在記者會指出，在一對一專案計劃後，市政府也會在涉事小學成立專案辦公室。

侯友宜周日表示，自己每天都會掌握狀況，也會與家長不斷溝通；又稱家長現在最在意只有幾件事，包括臨時停園孩子安置，市政府已在協助。針對副總統賴清德批評新北市政府動作慢，侯友宜回應指賴清德搞不清楚狀況，並稱受害兒童家屬上月14日報案後，翌日就立即報請檢察官偵辦。他呼籲檢方要查清楚，尤其現階段眾說紛紜，其中最主要關鍵是藥物從何而來。