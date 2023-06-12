內地上月164人染新冠亡　XBB佔比增至92.4%

中國疾控中心周日（11日）發布全國新冠病毒感染疫情情況，上月31個省市區新增2,777宗重症病例及164宗死亡病例。變種毒株Omicron XBB及其亞分支的本土病例佔比逐漸增加，在上月22日至28日增至92.4%。

數據顯示，內地發熱門診診療量從上月1日的18.3萬上升至上月16日的36萬，之後波動下降至上月31日的29.4萬。全國哨點醫院流感樣病例佔門、急診就診人數比例從上月初的4.6%上升至上月中的6.2%，之後回落。該月的疫歿個案中，3人為新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡，161人為基礎疾病合併新冠病毒感染死亡。

與4月相比，上月發熱門診就診量、重症和死亡病例有所增加，但總體水平較低，遠低於去年底疫情高峰，重症和死亡病例以老年人群、患有基礎性疾病人群為主，死亡病例平均年齡79.3歲，90%以上為基礎性疾病合併新冠病毒感染。內地上月共報送14,732宗本土病例新冠病毒基因組有效序列，均為Omicron，涵蓋160個進化分支，前三位分別為XBB.1.9及其亞分支、XBB.1.16及其亞分支、XBB.1.5及其亞分支。