傳美斯因護照問題被困機場　內媒闢謠

阿根廷球王美斯上周六（10日）乘私人飛機抵達北京，展開第7次中國行。有傳同時擁有阿根廷與西班牙護照的美斯，今次帶的是與台灣免簽的西班牙護照，與大陸沒有免簽，因此一度滯留機場達兩小時，甚至還為此反問「台灣不是中國嗎」，引發熱議。內媒周日（11日）澄清，真正出現問題的是美斯的阿根廷隊友奧達文迪，但問題僅花不到20分鐘就解決。

網傳消息指，因為中國的主辦單位在幫美斯準備簽證時，雙方沒有溝通清楚，直接幫他準備阿根廷國籍的簽證，導致對方被迫滯留機場，最終透過加急簽證才成功出關。內媒引述賽事組委會消息稱，相關傳言與事實不符，真相是奧達文迪因其護照號碼與北京口岸簽證受理書上所載內容不符，北京出入境管理局獲悉後，即啟動應急預案，得出資訊不匹配的原因為先前辦理受理通知書時所填寫的是舊護照號碼。賽事組委會人員立即申請簡易程序重新辦理受理通知書，讓問題得以解決。

另有網民稱，自己原本想給朋友發短訊開玩笑，稱「我是梅西（美斯），我現在被卡在機場出不來，轉我10,000我打點一下保安，等我回阿根廷了送你一支球隊」，未料被電信營運商認為涉嫌詐騙，將其手機停機。涉事營運商表示，大批量發送「打錢」、「轉錢」的相關短訊，會有被停機的風險，因為後台會識別和處理短訊資訊，捕捉到一些關鍵詞後作判定。有網警表示，隨着反詐工作不斷深入，營運商也有許多防範和提醒的舉措和手段，類似短訊的確存在涉詐嫌疑，關停帳號是杜絕帳號被冒用從事不法行為。