中年漢否認偷拍仍遭放上網公審　女子捱轟道歉

一名女子早前在廣東省廣州市乘搭地鐵時，發現一名中年男子蹲在車廂地板上玩手機，懷疑對方偷拍自己。男子雖然第一時間自證清白，但女方事後依然在網絡上公審對方，引發爭議。面對網民批評，女子周日（11日）在社交平台發文道歉。對於有網民發現女子是四川大學新聞系研究生，四川大學周一（12日）回應稱，校方對此高度重視，已密切聯繫屬地警方及當事學生了解核實情況，將按程序依規依紀處理。

事發在上周三（7日），女子在地鐵上看到男子玩手機，要求檢查相冊，發現相冊中並沒有任何偷拍的照片之後，仍警告對方不要亂拍。她事後在網上指摘男子是猥瑣男，形容對方手法嫺熟不是第一次作案。不少網民替男子鳴不平，認為女子是過度維權，而男子的兒子鄧先生也報警，並指他父親不懂上網，不知道全國都知道這件事，也不了解該女子網絡曝光自己的嚴重性，但是他作為家人，看到這些感到難以接受，因此希望女方公開道歉，否則會起訴對方。

女子得知鄧先生報警後，從東莞趕到廣州鷺江派出所，與鄧先生一家溝通協商，期間她情緒激動，哭着道歉並要求對方再給她一個機會。她解釋，之前乘坐地鐵時曾被盯着看過但不敢發聲，這次發聲卻造成了誤會。她周日下午5時許與鄧先生一家達成協議，同意在網上發布公開道歉信。她當晚8時正式發文道歉，稱自己不該在地鐵上和男子確認沒有拍照後，依然在網絡上隨意散播影片，並不當描述男子的形象。有網民認為她之所以道歉是擔心這件事影響前途，甚至被學校開除，並不是發自內心。鄧先生則指對方仍是學生，道了歉就可以，不想影響她太多。