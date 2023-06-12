美以涉伊朗為由制裁　華商務部斥缺乏依據

中美關係持續緊張，美國財政部近期以涉伊朗導彈和軍事項目為由，宣布制裁部分中國實體和個人。中國商務部新聞發言人周一（12日）回應稱，美方以所謂涉伊為由，將部分中國企業和個人列入「特別指定國民清單」實施制裁，中方對此表示反對，批評美方做法缺乏事實依據和正當程序，損害中國企業和個人的合法權益，美方應停止無理打壓，將採取必要措施維護合法權益。

針對新疆強迫勞動等問題，中國外交部發言人汪文斌周一回應稱，美方將中國實體列入制裁清單，擴大對中國企業的打壓範圍，美方是想以強迫勞動為幌子，在新疆製造強迫失業，實質是破壞新疆繁榮穩定，遏制中國發展。中方予以強烈譴責和堅決反對，並將採取有力措施，堅定維護中國企業的合法權益。被問及美國國務卿布林肯將於下周日（18日）訪華的消息，汪文斌則稱，沒有可以提供的消息。

有記者提及，台灣外事部門負責人日前接受英媒訪問，感謝美國提供武器及協助訓練台軍。汪文斌表示，美國政客一面鼓吹台灣每個家庭都應擁有AR15步槍，要向台輸送毒刺防空導彈，將台灣武裝成「箭豬」；一面公開叫囂炸毀台積電，制定摧毀台灣計劃，無論美方嘴上如何表達挺台之意，心裏真正想的只是如何利用，甚至犧牲台灣來維護美國自身利益。他指民進黨當局給鼓吹毀台論調的美國政客授勳，甘當美國「倚台制華」戰略的棋子和炮灰，只會給台灣帶來深重禍害，將台灣民眾推向災難的深淵。