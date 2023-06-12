租戶私拆承重牆案　經鑑定結構整體穩定

黑龍江哈爾濱市有租戶4月私自拆除承重牆，導致居民樓出現多處裂縫。該市松北區人民政府周日（11日）表示，248套相關房屋均未發現結構構件受力裂縫，可見的裂縫均在填充牆或與結構連接界面部位，不影響結構安全。中國工程院院士等9名國家權威專家組成專家組，就房屋結構安全鑑定與修復方案進行專題論證，認為檢測、監測、鑑定及修復方案編制等技術工作程序合理，內容全面，分析和鑑定結果可信。

經核查，利民學苑小區B棟二單元每層豎向承重牆構件總數為50個，承重牆截面總面積42.98平方米。裝修施工拆除了其中一個構件的部分牆體，拆除截面面積約0.48平方米，佔該層承重牆總截面面積的1.12%，拆除的其他牆體均為非承重牆。而此前網傳樓體山牆貫通大裂縫的圖片，非涉事樓體，是自媒體引用的網絡圖片。

至於涉嫌過失以危險方法危害公共安全罪的承租人張某及馬某欣、施工人員常某久和劉某平、物業公司經理張某共5人被採取刑事強制措施，涉事房屋所有人朱某彬、物業公司則從重按上限處罰。涉事單元居民已進行臨時安置，松北區成立15個工作組，做好居民生活服務保障，將委託省內一流建築業企業啟動修復施工。