韓官員暗批中國大使違公約　籲發揮好橋樑作用

南韓總統辦公室一名官員周一（12日）在記者會上就邢海明評論南韓政府親美外交政策一事表示，大使應在本國和接受國之間發揮好橋樑作用，然而該作用發揮不當，可能會損害本國和接受國的國家利益。

中國駐南韓大使邢海明日前會見南韓最大在野黨、共同民主黨黨魁李在明時表示，指美國正竭力打壓中國，有的人賭美國贏、中國輸，這顯然是誤判，沒看清歷史大勢，現在賭中國輸的人今後一定會後悔。

南韓總統辦公室官員表示，外交部已向中方充分轉達韓方立場，南韓駐華大使館也已表態，根據《維也納外交關係公約》第41條規定，外交官均負有尊重接受國法律規章之義務，且承擔不干涉該國內政之義務。這可被解讀為，總統室方面指出邢海明實際上違反了該公約。

總統室直接針對特定國家的大使發表批評性言論十分罕見，這可被解讀為總統室十分嚴重看待當前情況。南韓外長朴振出席國會會議時批評刑海明的言行十分不恰當，違背《維也納外交關係公約》。對於有議員建議將刑海明列為不受歡迎人士及驅逐出境，朴振表示外交部已明確警告，所有後果都須由中國大使本人承擔。