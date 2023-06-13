布林肯指美方透過外交途徑　緩減中國擴大軍事力量

將於稍後訪華的美國國務卿布林肯周一（12日）受訪，被問及有關中國在古巴設立間諜中心的報道時表示，拜登政府已透過外交途徑，緩減中國在世界各地擴大軍事力量的活動。

布林肯指中國在古巴的做法，是致力在全球擴大影響力的一部分措施，又透露上屆特朗普政府已知悉中國早在2019年提升在古巴的情報收集設施，不過並未有就解決這個問題取得足夠進展。

布林肯強調，拜登政府上場後，採取更直接的處理方式，包括接觸考慮容納中國基地的國家政府，與他們交換資訊，又指美方以低調及謹慎的手法，在解決這問題上取得成果，認為戰略始於外交。

白宮國家安全委員會發言人柯比則表示，預計今次事件不會影響布林肯本周稍後的訪華計劃，又指雖然目前美中關係緊張，但總統拜登仍致力保持兩國溝通渠道暢通。他又指，美方已就古巴容許中國修建間諜設施，向古巴政府表達關注。

中國外交部周一回應指，無論美國如何造謠抹黑，都破壞不了中古之間的真誠友誼，也掩蓋不了美國對世界各國進行大規模無差別竊聽、竊密的斑斑劣跡。