私放陸客登岸遊玩10天　海巡副所長調職受查

一艘從福建泉州出發的重型帆船，日前以避颱風為由，未經核准進入澎湖擅停靠亞果遊艇港，申請獲准停靠後，依規定不能上岸的4名大陸籍船員獲海巡署岸巡執法人員公然放行，上岸爽玩10天9夜。海巡署金馬澎分署表示，涉嫌放行的馬公商港副所長，除立即調整為非主管職務，並依法檢討重懲，決不寬貸，同時追究相關人員行政責任。

涉事遊艇「聖克里斯多福籍AHA MOMENT」上，分別有1名美國和4名大陸船員，從泉州出港，預定前往日本沖繩。該船上月27日因避颱風，獲准停靠澎湖馬公第一漁港亞果碼頭，至上周一（5日）離開。該船進入台港口時未事先申請，上月27日和28日為周末，他們先在澎湖停靠兩天後才提出申請，航港局始核准自上月31日停泊至上周一，意味未獲核准前已先上岸遊玩4天。主管機關告知船員，依規定大陸船員如無入台證，就算進港避難，未經許可也不得登岸，但他們仍在馬公市鬧區逛街，在澎湖西嶼外垵等地拍照留念。

大陸船長事後更將與涉違規的海巡馬公商港林姓副所長對話錄音上傳網絡炫耀，才讓事件曝光，惟相關影片事後已刪除。該影片長達近5分鐘，一名大陸船員表示，環球旅行的第一站「澎湖」，但事先未辦理入台證，原本不能隨意上岸遊玩，而自己的偷渡行為亦被台官員掌握，原以為要嚴懲重罰，但對方竟願意放行。林男又提醒對方，外出時不要惹麻煩，小心別被抓，到時他不會承認或負責，會指認對方偷跑。

海委會主委管碧玲周一（12日）發文怒斥，此種搞笑執法令人憤怒，「他的日常是少一根腦筋嗎？除了拔官、嚴懲外，兩人都還必移送法辦」。涉事執法人員被指違法瀆職，涉犯貪污治罪條例的違背職務圖利罪嫌，澎湖地檢署回應稱，正向海巡署和移民署了解及釐清事實，若此是岸巡上下不成文的放水潛規則，還有10年才退伍的林男恐怕面臨牢獄之災。