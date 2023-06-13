去年超額死亡逾2萬人　專家批評防疫失敗

台灣衞福部周一（12日）公布當地去年10大死因，頭3位分別為惡性腫瘤、心臟疾病與嚴重特殊傳染性肺炎（新冠肺炎），新冠首度上榜。去年整體死亡人數比前年多出24,266人，扣除死於新冠的14,667人，分析認為有8千多人可能是間接死亡，專家批評這是政府防疫失敗的證據。

根據統計，在2019年爆疫前，全台整體死亡數約17.5萬人，比前一年增加2,565人；2020年爆疫後，因政府嚴守邊境，整體死亡數約17.3萬人，按年減少2,357人。但前年本土疫情爆發，新冠疫歿數為896人，整體死亡數卻增加逾萬人至約18.4萬人；去年政府宣布和病毒共存，全台死亡數暴增至逾20.8萬人，超額死亡數比前年多一倍。

台灣大學公衞教授詹長權認為，新冠有疫苗、有藥物，是一種「不該死的傳染病」，若政府不能即時根據數據分析去檢討政策，等於放任死亡威脅。陽明交通大學公衞研究所兼任教授邱淑媞指出，去年新冠一口氣升至第3名，包括心臟病、糖尿病、高血壓疾病、慢性下呼吸道疾病的死亡人數都增多，推測與新冠黑數無關，而與長新冠有關。當地今年有5,157人染新冠死亡，衞福部疾管署副署長羅一鈞預計新冠今年也會進入死因前10名，與糖尿病和高血壓疾病相當，落在第6至7名。