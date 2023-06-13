北京天津等11地明起連續高溫　或直逼40°C

內地北方預計將從周三（14日）起至下周初晴熱升級，華北、黃淮等多地將迎今年來範圍最廣、強度最強的高溫天氣過程，波及北京、天津、河北、山東、河南等11省市區，河北、內蒙古等部分地區將衝擊40度（攝氏，下同），或打破歷史同期紀錄。

此輪高溫過程可持續6天，周四（15日）至周六（17日）將是核心影響時段。屆時，內蒙古大部、華北東部、河南北部、山東北部、遼寧西部等地最高氣溫都將超過35度。省會級城市中，瀋陽和呼和浩特都將於周五（16日）迎來今年首個高溫天氣；周六前後將是本輪高溫天氣的最強時段，北京的最高氣溫可達37度，天津、石家莊甚至接近40度。

中國天氣網首席分析師胡嘯指，未來幾天影響新疆的高壓暖脊將東移控制中東部地區，不僅體積較大，強度也強。受高壓暖脊的下沉氣流影響，華北、黃淮、東北等地日照強烈，乾燥少雨，氣溫很容易攀升。該網提示，此輪高溫天氣有一定極端性，華北、黃淮等地天氣又熱又曬，戶外似火爐，公眾需及時補水，盡量避開午後氣溫較高時段出行，減少戶外停留時間，慎防中暑。