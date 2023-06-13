唐鳳晤英副商業貿易部長　將推數碼簽章互惠認證

台灣數位部長唐鳳率團開展在英國的訪問行程，周一（12日）與英國商業貿易部副部長何德森（Nigel Huddleston）會面。唐鳳表示，將盡快推動數碼簽章互惠認證，解決台英數碼貿易技術屏障問題。何德森則稱，英國政府近期拓展數碼貿易網絡，將台灣正式列為合作範圍，樂見兩地協力深化夥伴關係。

唐鳳率團拜訪英國商業貿易部，表示面對近年天然災害及國際政治形勢變化，為確保台灣數碼韌性可應對突發狀況，正透過先進加密分持技術，規劃跨境備援。她表示，數位部採用雲原生概念、結合零信任架構，確保良好的資安防護環境；同時將盡快推動數碼簽章互惠認證，為台英雙方消除數碼貿易的技術屏障，提供彼此更多交流機會。

唐鳳另應邀出席在英國舉行的倫敦科技周全球領袖創新峰會，有來自41個家或地區逾400名科技專業人士與會。唐鳳發言時表示，數位部今年推出數碼領域就業金卡，外籍人士只要有8年數碼相關專業經驗，不限工作職務與薪酬，都可向台灣申請1至3年的工作居留簽證，歡迎與會專才赴台就業、求職及創業。