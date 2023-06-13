已婚男長官傳露點照給下屬　外交部介入調查

台灣一名前外交人員周一（12日）發文稱，2017至2018年派赴瑞士日內瓦一個國際非政府組織實習，認識了外交部黃姓前輩，該名已婚男長官曾要求他「傳自己的照片給他看」，並不時傳使人反感、不適且情緒性的訊息，「甚至還有露點照」。台灣外交部發言人劉永健周二（13日）回應稱，由於事涉外交人員風紀與公務紀律，將勿枉勿縱，主動開展行政調查。

發文者表示，與黃姓前輩在同一大學畢業，對方曾要求傳自己的照片給他看，隨後更收到滋擾訊息。發文者指出，台灣外交部去年底宣布將在加拿大蒙特利爾設立台北經濟文化辦事處，聽聞消息後感到十分擔憂，因黃男當初以法語專長考進外交部，也曾派駐過渥太華，可能也管過魁北克業務。發文者擔憂黃男會被派遣到當地，「我懼怕以後因辦理文件需要，還必須再見到這個人」。

對此，劉永健周二在外交部例行記者會表示，外交部對性騷擾事件採取零容忍的態度，已設置性騷擾申訴評議委員會，負責處理相關案件。當事人如提出申訴，外交部會在接獲申訴、確認受理3日內，由外聘專家學者組成專案小組訪談與調查，並將調查結果送交評議會審議，由考紀會作出適當懲處和處理。他表示，如當事人願提出申訴，外交部會受理並召開專案小組展開調查，如當事人不願提出行政申訴，也會展開行政調查。

另外，台灣藝人許傑輝亦被揭在10年前授課時，要求學生分組練習「集體做愛」的配音，還要全班互評講解。舉報者直言：「過程那種全班集體極度不舒服想要逃離的氣氛，我至今對於這位老師仍然十分害怕與反感。」許傑輝周二凌晨發布道歉聲明，指感到非常抱歉、自責與反省，向課堂中的學生誠懇鄭重道歉。