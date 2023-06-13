幼稚園餵安眠藥案　侯友宜出席專案報告

台灣新北市長侯友宜周二（13日）就當地一間幼稚園餵安眠藥案，赴議會進行專案報告。他解釋，原本議會是裁定由衞生局和教育局作報告，惟近來看到很多不實造謠、抹黑，影響社會觀瞻，讓家長擔心孩子健康，所以他有責任把事實和市政府作為，向議會做說明。

新北市議會民進黨團總召鄭宇恩早前表示，餵藥案疑點重重，已演變成全台矚目事件，要求侯友宜到議會作專案報告主動回應。侯友宜周一（12日）回應稱，面對所有問題永不會逃避。他周二下午約2時半抵達現場，強調在幼童安全、老師對幼童做的事未釐清前，勿妄勿縱，讓檢察機關釐清事實真相，期間還有很多對市政府、孩子和家長的不實謠言都要釐清，把事實真相還原，用科學態度面對所有外界聲音。

前國民黨立委邱毅周二在社交平台表示，侯友宜現今只剩下兩條路，請辭新北市長或放棄總統選舉，否則將造成三輸局面，屆時「大選輸、立委輸、選後市長被罷免，國民黨自此走入歷史」。他稱一宗新北市幼稚園的餵藥案，就使侯友宜和他的團隊打出原形，如果連這個關卡都損兵折將，拋盔棄甲，那未來的半年新北市的災難還多得很，因此侯友宜必須做抉擇，魚與熊掌不可兼得。