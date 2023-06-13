中儲糧前副總經理徐寶義受賄罪成　囚17年

山西省大同市中級人民法院一審周二（13日）裁定中國儲備糧管理集團有限公司前黨組成員、副總經理徐寶義受賄罪、國有公司人員失職罪及內幕交易罪罪成，判處有期徒刑17年，罰款130.1萬元人民幣（約143萬港元）。

經審理查明，徐寶義2006年至2021年利用職務上便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為相關單位和個人在工程承攬、企業經營、工程款支付及工作安排等事項上提供幫助，非法收受他人給予財物。2014年2月至9月，他擔任中國供銷石油有限公司董事長、法定代表人期間，嚴重不負責任，違規開展名為化肥購銷、實為資金借貸的貿易性融資。2015年，他非法獲取證券交易內幕訊息，在該訊息尚未公開前，明示他人買賣該證券，情節特別嚴重。

大同市中級人民法院認為，徐寶義的行為構成受賄罪、國有公司人員失職罪、內幕交易罪。鑑於他到案後能夠如實供述罪行，主動交代監察機關尚未掌握的大部分受賄犯罪事實；認罪悔罪，積極退贓，受賄贓款贓物已全部追繳，具有法定或者酌定從輕處罰情節，依法對其從輕處罰。徐寶義去年年初受查，至同年6月被開除黨籍和公職。