美眾院籌款委員會　通過美台貿易倡議首批協定

美國與台灣的代表本月在華盛頓，簽署美台21世紀貿易倡議首批協定。美國眾議院籌款委員會周二（13日）表決，一致通過由參眾兩院兩黨議員提出的美台21世紀貿易倡議首批協定實施法案。法案提案人之一的委員會主席史密斯表示，法案通過確認美國國會對美台夥伴關係的堅定支持。

眾議院籌款委員會周二舉行審議會議，經過約50分鐘討論，會上以42票贊成、0票反對的壓倒性票數通過上述法案。該法案旨在提供國會對美台21世紀貿易倡議的首批協定予以批准及實施的授權，並在立法中加入新要求，協定必須與國會諮商以保持透明度，不可繞過憲法賦予國會的國際貿易事務授權。

史密斯指今次表決反映對美台加強經濟關係的支持，另一方面也強調國會參與此談判的重要性。委員會民主黨首席成員尼爾（Richard Neal）提到，在台灣面臨中國大陸嚴重威脅之際，國會對強化台灣經濟機會非常重要。民主黨議員多格特（Lloyd Doggett）則稱，美方必須表明對台灣在經濟上的支持，正如在軍事上已經在做的，確保能通過台海及南海的國際水域一樣。