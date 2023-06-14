傳美研台灣撤僑計劃　大陸警告台隨時淪棄子

美媒日前報道，因應台海局勢升級，美國政府正研究為在台美國公民制訂撤離計劃，但美方否認有需要重新考慮。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮周三（14日）在北京表示，事件令人看清台灣不過是美國以台制華的棋子，也隨時會變成棄子。對於中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在早前稱，當前兩岸關係再次面臨道路和方向的選擇，朱鳳蓮強調兩岸關係正面臨和平與戰爭的選擇，只有堅持九二共識，兩岸關係才能改善發展，反之就會陷入緊張動盪。

朱鳳蓮稱，美國一些政客嘴上說希望台海和平穩定，實則不斷拱火、澆油，從持續售台武器，把台灣變成「地雷島」、「彈藥庫」，再到制定所謂撤僑計劃，顯示美方早有盤算，隨時準備棄台。她強調，一旦台海爆發戰爭，台灣就會變成戰場，台灣老百姓只會變成「炮灰」，而在台的美國人則全身而退。另有台媒報道，美軍正針對台海研發低成本、長航時的無人機，執行打擊或電子對抗任務。朱鳳蓮警告，民進黨當局妄圖依附外部勢力謀「獨」注定落空，幻想「以武謀獨」更是不自量力，以卵擊石。

談到兩岸航班恢復問題，朱鳳蓮稱，最近一周（6月4日至10日）北京、上海、廈門、成都、深圳、廣州、杭州、南京、重慶、福州10個城市執飛兩岸航線共496班客運航班，運送旅客約6.5萬人次；青島、武漢、寧波、鄭州4個航點的復航申請仍未得到台方批准。針對台官方稱恢復兩岸觀光往來是對等問題，她指兩岸旅遊不存在所謂對等的問題，也沒有需要協商。她強調，大陸上月19日宣布恢復旅行社經營台灣居民赴陸團隊遊，但民進黨當局至今仍拒絕解除台旅行社經營赴陸團隊遊禁令，如說兩岸旅遊有僵局，癥結和障礙就在於民進黨當局。