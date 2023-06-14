溫州企業嚴懲已婚員工出軌　違者將遭辭退

內地官場和國營事業單位不時爆出桃色醜聞，官員幹部因而烏紗不保。浙江溫州樂清市一家企業近日傳出發布關於禁止婚外情和出軌的通知，稱已婚員工如有婚外情、出軌、包養小三等情況，將辭退處理。該企業工作人員周一（12日）向內媒證實，上述通知屬實。有律師則指出，僱員若因為這個原因被辭退，可以依法維權。

據網傳該企業行政人事部於上周五（9日）發布的通知，為加強公司內部管理，宣揚忠於家庭、忠於夫妻愛情、愛護家庭而全心工作的企業文化，公司在職已婚員工禁止有婚外情、出軌、包養小三等不良現象，凡被發現均辭退處理。通知要求，全體員工樹立正確婚愛價值觀，做一個無出軌、無小三、無婚外情、無離婚的四無好員工。該企業工作人員周一對內媒稱，目前還沒有員工違反這一要求。

內媒其後向樂清市人力資源和社會保障局監察大隊和該企業屬地中隊查詢，工作人員稱目前未接到針對這一規定的投訴。萬商天勤（上海）律師事務所合夥人陳棟律師稱，《勞動合同法》明確規定了解除勞動合同的情形，即使用人單位將婚外情、出軌等寫入員工手冊，也不能作為解除勞動合同的合法依據。

有報道認為，公司想出這條規定不僅違法，執行也存在困難。假使有員工婚外情、出軌、包養情人，如何核實也是個問題，難道公司成立專門的隊伍「捉姦」？即使員工的配偶向公司舉報並提供證據，公司又如何認定這些證據真偽？如公司查閱這些證據，也恐觸犯員工的私隱。