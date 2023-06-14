美偵察機再抵近華東沿岸　航母列根號入南海

美國空軍一架RC135U偵察機周三（14日）上午再次進入東海防空識別區，南海戰略態勢感知計劃（SCSPI）指RC135U抵近華東至山東半島沿岸偵察，飛行軌迹與其周一（12日）偵察路線相似，或代表它再次接近中國大陸領海基線大約30海里。

與此同時，根據SCSPI監測美國海軍核動力航母列根號艦載的C2A灰狗式運輸機飛行軌迹，C2A周三中午時段在台灣和菲律賓之間的巴士海峽徘徊，估計列根號正在穿越巴士海峽進入南海。列根號周一（12日）在菲律賓海執行任務，美國海軍周二（13日）發布照片顯示，一架F/A-18E超級大黃蜂戰機掛載6枚AIM120先進中程空對空導彈和2枚AIM9響尾蛇短程空對空導彈，執行艦載空襲和打擊部隊護航任務，以及艦艇、戰鬥群和情報收集行動。

另一方面，台灣國防部周三表示截至當天上午6時前24小時內，解放軍4艘次艦艇及12架次飛機持續在台灣周邊海空域活動，其中1架次運8電子干擾機逾越海峽中線西南末端，3架次空警500預警機進入台灣西南防空識別區。台軍出動任務艦機及陸基導彈系統嚴密監控與應對。