污衊中年漢地鐵偷拍　女研究生遭實習公司解約

廣東省廣州市日前有女子乘坐地鐵時懷疑遭中年男子拿手機偷拍，雖然對方自證清白，但她仍在網上曝光對方樣貌並污衊其為「猥瑣男」，結果反惹來網民聲討。事件經發酵，女子被揭為正在內地科企騰訊實習的四川大學女研究生，內媒周二（13日）獲悉，騰訊已速迅跟她解除實習合約。

網傳騰訊內部消息稱，該女子污衊中年漢於地鐵偷拍的事件於上周三（7日）晚發生後，在沒有得到確定事實和結論之前，騰訊對相關訊息進行保護。周日（11日）下午在警方調查後，事實真相得到證實，基於已經明確的事實，當事女子的內部正常訊息已被恢復，而公司同時解除其實習合約，她正按流程辦理離開手續。內媒周二也從騰訊有關人士處證實上述消息。

被誣指偷拍的中年漢周日在兒子陪同下報警，經警方調解，雙方同日達成一致協議，女子在網上發布公開道歉。周二有網民爆料，2014年就讀北京師範大學大同附屬中學時，曾與涉事女子為舍友，期間遭對方欺凌導致重度抑鬱。爆料者又稱，學校事後只給予警告處分，但沒有記入檔案。北師大大同附中工作人員周二回應內媒查詢時表示，將了解情況後再回覆。至於四川大學周一（12日）回應稱，已密切聯繫屬地警方和當事學生，將依規依紀處理。