被指控掏陽具性騷擾　行政院顧問解聘受查

台灣政壇的性騷擾事件愈揭愈多，行政院顧問鄭宏輝被指控在2021年聚餐後，順道駕車載一名女企業家回家，期間竟親吻對方並掏出性器官，要替他口交。鄭宏輝周三（14日）回應時，強調不曾違背女性意願做出逾矩行為。行政院則指，鄭宏輝的行為不符合社會期待，會立即解聘其無給職政務顧問。

國民黨台北市議員游淑慧周三舉行記者會，稱因認識被害人的友人，故協助被害人曝光此事。她引述住在新竹市的當事女企業家指，2021年2月因工作到外縣市辦事，期間接獲友人邀請到台北聚餐，結束後鄭宏輝提出載她回新竹。她指控，途中鄭宏輝不但要求她為其口交，還要司機載去汽車旅館，最後她以「生理期不方便」為由拒絕，鄭宏輝回應稱「那改天好了」。

由於鄭宏輝為中華電信子公司神腦董事長，交通部長王國材在醜聞爆出後，宣布即日起將他停職調查。鄭宏輝其後發聲明批評指控是「人格謀殺」，強調不曾違背女性的意願做出任何逾矩行為，他願意主動接受任職單位與司法的全面調查，但不會屈服於政治操作和抹黑，相信司法調查將還他清白。