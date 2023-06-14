女生挑戰用甲骨文寫高考作文　老師點評：得分堪憂

浙江省一名女網紅周一（12日）上載一段影片，內容是她用甲骨文寫出一篇高考作文，引起熱議。有內媒將文章發給一名語文老師點評，後者指用甲骨文寫作雖有彰顯、傳承傳統文化的積極意義，但如按此改卷評分，估計分數堪憂。

女生李右溪就讀甲骨文專業，畢業後成為知名博主，她近日發起挑戰，嘗試用甲骨文寫高考作文題《故事是有力量的》。她最後用240字（加上標點符號），講述甲骨文出土讓中國歷史上有文字記載的最早女政治家、軍事家婦好的事迹重現人間的故事。李右溪表示，覺得甲骨文和作文題目很相符，因為甲骨文記錄最早的中國故事，於是將兩者結合。她因有靈感，所以動筆比較順利。她指文章的語法不太符合甲骨文的習慣，只是為了方便讀者看慬而用白話文語法。

對於網民提議用甲骨文寫日記，李右溪表示「臣妾辦不到」，指現代很多字在甲骨文沒有對應字，但是可以用來寫書法和對聯。重慶市一名高中語文老師閱讀李右溪的作品後，坦言文章「形式大於內容」，呼籲真的參加考試的學生不要這樣做。他另指文章不符合高考作文的硬性要求，一來字數偏少，二來作文未有延伸更多感想，估計得分堪憂。四川省綿陽市2009年高考確實出現甲骨文作文，惟該文最後因詞不達意，僅得6分。