5億高中生墮斃案　採證顯示與閃婚丈夫不熟

台灣台中市賴姓男高中生剛繼承父親5億元新台幣（約1.3億港元）財產，便在上月初與夏姓男子登記結婚，兩小時後墮樓身亡，案件疑點重重。此前傳出夏男家人可自由出入案發大樓的8樓，而10樓正是夏男的住處。台媒周三（14日）報道，據查訪8樓住戶的確與夏家有關係，目前由夏父女友的兒子居住，詳細狀況有待檢警進一步調查釐清。

對於賴男與夏男閃婚，賴母一直否認兒子是同性戀，質疑事件是謀財害命。二人登記結婚的證人是當天隨機找來，夏男被媒體問到是否愛賴男，並沒多作解釋。專案小組扣查夏男和賴男的手機與電腦，發現二人認識不深，目前迹象顯示二人恐無結婚真意。台媒指出，如無結婚真意卻辦理結婚登記，導致公務人員陷於錯誤而登載不實，將依偽造文書罪起訴，一旦定罪不但要背負刑責入獄，該段婚姻亦將視同無效，無法繼承相關遺產。

賴母委任律師許哲維已申請28項證據調查，承辦此案的檢察官律定周二（13日）是「遞狀截止日」，據稱之後再有新證據或新發現，也不能再遞狀，引起質疑。許哲維表示，對於檢察官的決定，充分尊重並理解。但台中地檢署其後澄清，檢察官十分積極且重視此案，提出上述期限只是希望加快偵辦案件，在偵查階段很常見，日後有新證據當然能再提出。