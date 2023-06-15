雪山景區路旁建圍牆　遊客需付費賞景

近日有旅遊博主發現，雲南省迪慶州德欽縣梅里雪山國家公園金沙江大灣觀景台附近的214國道旁，被修建圍牆，遊客無法在公路邊欣賞景觀，只能在交門票後前往景區修建的觀景平台遊覽。該國道途經的飛來寺觀景平台附近也有類似情況。

德欽縣文化和旅遊局工作人員周二（13日）回應稱，由於當地屬於邊疆地區，經濟條件不好，當地為了扶持村民，委託相關公司對景點進行日常經營和維護。公司與當地村委會簽訂合約，把旅遊收益作為「旅遊反哺」資金發放給村民。隨旅遊環境日益發展，景點可能會「擴大化」，慢慢取消圍擋，將來遊客或毋須前往觀景平台付費即可賞景。

營運公司辦公室工作人員表示，金沙江大灣觀景台、霧濃頂觀景台和飛來寺觀景台由當地政府建設完成後，於2009年移交給公司經營管理，項目總投資8,000萬元（人民幣，下同，約8,852萬港元）。數據顯示，為增加農民收入，僅梅里雪山國家公園每年向社區反哺資金已達600萬元（約664萬港元），煨桑、民宿接待、農民導遊等行業發展增加農民收入，提高生活水平。