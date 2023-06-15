駛經瀘沽湖景區被收押金　旅遊博主質疑不合理

內地近日有旅遊博主發布影片表示，自己沿S307省道自駕，經過四川省瀘沽湖景區時被工作人員攔下，要求不打算在景區遊玩的他繳納70元人民幣（約77港元）門票費。經商議，博主在一小時內通過景區，給工作人員發送定位後，對方才退款給他。博主質疑，如此「預收費」並不合理。

該旅遊博主稱，在門票站收費處告訴工作人員，他要去永寧鎮，但對方指永寧鎮屬於瀘沽湖景區。博主隨後查看地圖，發現該鎮離瀘沽湖湖泊直線距離較遠，認為不屬於景區，又強調自己不進入景區遊玩，而他擬赴的村莊也不經過北端的門票站。博主和工作人員商議，在抵達約定地點後，給對方發送位置共享，證明他沒在景區內停留遊玩，對方再把押金退還給他。

瀘沽湖管理委員會工作人員周二（13日）回應指，該費用是為了將過路司機和遊客區分開，以免部分遊客逃票；強調不是收過路費，如果確實只是路過，過境後將把押金歸還司機。工作人員提到，此前有遊客以過路為名免費進入景區遊玩，對景區造成困擾，因此當地推行過境辦理程序，在瀘沽湖東側環湖路線的南北兩端設置門票站，統一收取門票或押金，以防有人逃票。