男子洗浴中心遭猥褻和解　事後揭對方患愛滋

湖南省長沙市徐先生日前到洗浴中心休息時遭陌生男子猥褻，於是報警。警方同日找到該名男子，經調解雙方和解。誰知相隔一天，警方告知徐先生該名男子竟患有愛滋病，徐先生立即前往醫院檢查，但未驗出。醫生則表示，愛滋病有潛伏期，叫徐先生注意身體狀況，隨時檢查。

徐先生上周五（9日）前往長沙旅遊，原定周一（12日）離開。他上周六（10日）凌晨前往當地一家洗浴中心休養，「感覺有人吹我的下體，就醒了」。他稱，事發後涉事男子逃跑，他沒有力氣追出去。同日上午徐先生到前台翻看閉路電視畫面，發現該男子拿着手機走到洗浴中心休息區，拉開徐先生所在的間隔布簾後走進去。徐先生隨即報警，警方下午便抓到涉事男子，並依法拘留。在警方調解下，對方賠償徐先生1,200元人民幣（約1,312港元）和解，徐先生因沒那麼多時間停留在當地處理而決定接受。但他批評洗浴中心不負責任，事發至今沒有具體說法。

洗浴中心工作人員周二中午受訪稱，此事已交給警方處理調查，洗浴中心也有專人和當事人對接協商。該洗浴中心較早前曾稱，日常有人巡視，但不能保證每個客人都正常。河南澤槿律師事務所主任付建指出，內地刑法對於成年男性對成年男性實施性侵害，未造成嚴重後果，並沒有相關的罪名和懲罰措施。但受害男子可以侵犯身體權或人格權為由，要求對方承擔民事侵權責任。至於涉事男子如明知自己有愛滋病，故意將病毒傳染給他人，可能涉嫌故意傷害罪。