南韓在野黨議員團訪華　籲開放旅遊團赴韓遊

中國駐韓大使邢海明日前會見南韓最大在野黨共同民主黨黨首李在明時，批評南韓政府政策，引發外交風波。共同民主黨周三（14日）宣布，以「中國通」朴釘為首的7名該黨議員，周四至下周日（15至18日）訪華，4天行程期間將分別到北京和西藏，旨在擴大韓中文化交流。同黨另一訪華議員團則表示，已向中方提出開放中國旅遊團赴韓遊和鬆綁「限韓令」的要求。

新一批訪華議員包括朴釘、都鍾煥、金哲玟、柳東秀、閔炳德、金炳周和申賢榮，而該黨民生經濟危機對策委員會所屬5名議員已於周一（12日）起訪華。最新一批議員兩個月前收到中國政府的訪問邀請，訪華費用由中方承擔。議員團將在北京與全國人民代表大會教育科學文化衞生委員會主任委員、國際友好聯絡會副會長等人士會談，並在西藏與自治區官員會晤，出席當地旅遊文化國際博覽會。

該黨民生經濟危機對策委員會所屬議員金太年、洪翼杓、高榕禛、洪起元、洪性國周一抵達北京，相繼會見中國外交部副部長孫衞東等官員，呼籲中方放開赴韓跟團遊，並轉達消除在華不公平待遇、恢復貨款支付流程、保護知識產權等在華韓企的要求，提議促進韓中簽證便利化，擴大兩國人員交流。國民力量黨首金起炫發文，促查共同民主黨議員此行是否牽涉旅遊受賄，要求公開訪華費用詳情。