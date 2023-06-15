德發布首份安全戰略　批華構成愈來愈大威脅

德國周三（14日）公布二戰後首份國家安全戰略，將俄羅斯列為在可預見未來的最大安全威脅，並將中國稱為合作夥伴、競爭者和系統性對手，批評北京當局試圖重塑全球秩序，一再採取牴觸德國利益的行動，對全球安全構成愈來愈大的威脅。德方未來在經濟政策作決定時，將更多聚焦在安全方面。

該份戰略將9項議題列為德國安全的核心挑戰，包括國家和聯盟防禦、民防和公民保護、國際危機處理和發展政策、防範外國影響和間諜活動、保護技術和關鍵基礎設施、網絡和太空安全、原材料和能源安全、應對氣候危機和大流行病以及食品安全。戰略提到，近年來中國競爭和對手的成分不斷增加，但仍是合作夥伴，缺少中國下很多迫切性的全球挑戰沒法解決；但指摘中國漠視人權，利用其經濟實力實現政治目標，愈來愈積極要求獲得區域優勢，令地區穩定和國際安全日益承受壓力。

德國總理紹爾茨在記者會上介紹該份戰略，強調目標是捍衞國民安全，並為確保歐洲安全作貢獻；又指中國融入世界貿易和全球經濟的進程不應受影響，但同時必須解決安全問題。外長貝爾伯克則指，與北京打交道時，不存在非黑即白的思維方式，德國在民主等問題上與中國有根本分歧，但在應對氣候變化方面也需與華合作。