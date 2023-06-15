打斷妻子7根肋骨　上市公司始創人取保候審

內地上市公司拓維信息的始創人兼第二大股東宋鷹周三（14日）被指長期對妻子家暴，去年因瑣事毆打妻子近半小時，致其斷了7根肋骨。今年5月，辦案機關決定對宋鷹取保候審。宋鷹接受內媒訪問時否認家暴，又指事件正循法律途徑處理。

55歲的劉姓女子於1990年認識宋鷹，交往一年多就開始被對方打。劉女曾提出分手，但被宋「採取了暴力威逼利誘」。兩人1993年結婚後，只要意見上有分歧，宋就打罵劉。為了躲避家暴，劉女2010年曾帶着年幼的女兒到香港，直到2020年才返回長沙。去年12月11日，劉女因教育孩子的問題與宋爭辯，結果遭猛打頭部、手部和胸部。劉女當晚到醫院檢查發現，左頂部頭皮組織腫脹，同時左側第2、兩側第4、5、6前肋骨骨折，由兒子陪同前往黎托派出所報案。長沙市公安局雨花公安分局黎托派出所事後委託湖南中醫藥大學第一附屬醫院法醫科為劉女鑑定傷勢，鑑定意見指其損傷程度為輕傷一級。

雨花區公安分局3月1日決定對宋鷹涉嫌故意傷害案立案偵查，雨花區人民法院同月16日裁定禁止宋毆打、威脅、騷擾、跟蹤劉女及其子女，雨花區公安分局上月9日決定對宋採取取保候審的刑事強制措施。劉女稱遭宋威逼寫諒解書，周二（13日）上午前往黎托派出所再次要求警方對宋收押。不過負責此案的警官表示，是否採取刑事拘留「不是派出所甚至分局能夠決定」。另有警員稱，拓維信息公司曾向市局去函，稱宋為公司高管，目前負責公司幾個重大項目，希望為其辦理取保候審。據報，57歲的宋鷹自2015年5月已不再擔任拓維信息任何職務，不參與公司經營。