吳釗燮捷克智庫演說　蔡英文晤美前副國安顧問

台灣持續加強對外接觸，台外長吳釗燮周三（14日）與捷克總統帕維爾同在布拉格，出席智庫歐洲價值安全政策中心的年度峰會並發表演說。台灣總統蔡英文周四（15日）則在台北接見美國智庫保衞民主基金會的訪問團，強調台灣近年不斷提升自我防衞能力，並持續與理念相近的夥伴深化合作。

吳釗燮在帕維爾開幕致詞後，緊接針對威權主義擴張的威脅發表演講，台媒形容二人罕有同框是「外交突破」。吳釗燮講話中稱，來自大陸威權主義的灰色地帶威脅及經濟脅迫與日劇增，陸方不斷透過認知作戰、假訊息及網攻等複合式手段攻擊台灣，解放軍軍艦及戰機也不時越過台海中線。他又稱，大陸的擴張主義不僅止於台灣，更擴及東海及南海地區，使維繫區域和平更顯困難。

另外，蔡英文周三接見保衞民主基金會訪問團，與率團訪台的美國前副國家安全顧問博明會晤。蔡英文表示，台灣已成為國際社會的關鍵字，台海和平穩定更是維持國際秩序的重要關鍵，尤其面臨威權主義持續擴張，對全球民主帶來威脅。博明則指，烏克蘭給台灣的重要啟示就是阻嚇遠比戰爭有用，保持有效阻嚇的公式是能力乘以決心，所謂能力包括可負擔且用於不對稱作戰的武器、訓練等。