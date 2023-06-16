報告指黑客攻擊多國政府機關　與中國有關

美國網絡保安公司Mandiant周四（15日）表示，一群明顯與中國有關係的黑客，鎖定北京感興趣的政府機關，發動一場大規模的網絡間諜活動。公司指出，這是自2021年初美國微軟公司的Microsoft Exchange數據外洩事件以來，已知由中國相關威脅發動者進行的最廣泛網絡間諜活動。

Mandiant的首席技術官卡瑪卡爾（Charles Carmakal）表示，黑客攻擊數百個組織的電腦，包括竊取重要員工電子郵件，他們都在處理中國政府關注的事項。黑客在電郵埋藏惡意程式碼，利用電郵防護軟件的漏洞進行攻擊。上述黑客活動相信早於去年10月開始，但直至上月才被發現。

報告表示 ，「高度確信」上述大範圍間諜活動是由一個名為「UNC4841」的組織發動，目的是「支持中華人民共和國」。報告又稱，黑客鎖定對來自至少16個國家的全球公私部門組織發動攻擊，目標集中於對中國政府具有高度政策重要性的議題，特別是在亞太地區和台灣。Mandiant指出，設於香港和台灣的外交機關、外貿辦公室和學術研究機構均為黑客的攻擊目標。