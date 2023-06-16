石家莊今年氣溫首破40℃　南方迎大範圍強降雨

受強大的高壓脊影響，周四（15日）內地北方出現今年來最強高溫過程，河北成為最熱的地方，石家莊更是今年首個氣溫超過40℃的省會級城市，張家口赤城、承德豐寧等地也刷新6月歷史同期最高氣溫紀錄。中央氣象台網站預計，周五（16日）華北、黃淮等地高溫天氣持續，南方將出現大範圍較強降雨。

河北自周三（14日）發布今年首個高溫紅色預警後，周四下午2時，該省中南部出現大範圍37℃以上酷熱天氣，尤其太行山東側地區成為40℃以上最集中區域。周四下午1時至4時，中央氣象台官網發布的各地氣溫實況排行榜前10名均由河北佔據。其中，石家莊市藁城區更以41.7℃居榜首。北京周五發布今年首個高溫橙色預警，預計當日最高氣溫約39℃，為本輪高溫過程的峰值。

據中央氣象台網站周五消息，當日至下周一（19日），西南地區東部、江漢、江淮、江南、華南等地將有大範圍較強降雨過程，部分地區有大到暴雨，局部地區大暴雨，伴有短時強降雨、雷暴大風等強對流天氣。據國家氣候中心預測，下周日（18日）前後，江南和長江中下游地區將進入梅雨期。周五日間，華北東部、黃淮中東部及遼寧西部、內蒙古東南部和西部、甘肅西部、新疆東部等地高溫達35℃以上。周末華北、黃淮高溫範圍縮減，高溫的重心逐漸轉移到內蒙古東南部、遼寧西部一帶。